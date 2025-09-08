افزایش تعداد قربانیان سیل در پاکستان به ۹۱۰ کشته

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، بیشترین تلفات به ثبت رسیده در دو ماه گذشته به علت طغیان رودخانه‌ها و سیل‌های ناگهانی در مناطق شمالی و کوهستانی پاکستان بوده است، جایی که دستکم ۴۴۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس این گزارش، ۲۵۲ نفر بر اثر ریزش و تخریب خانه‌ها، ۶۵ نفر بر اثر غرق‌شدگی جان باخته اند و حوادثی از قبیل برق گرفتگی و رعد و برق هم تلفات گسترده‌ای در مناطق مختلف این کشور به جای گذاشته است.

ایالت خیبرپختونخوا پاکستان با ۵۰۴ قربانی بیشترین تلفات را داشته و پس از آن ایالت‌های پنجاب و سند به ترتیب ۲۳۴ و ۵۸ مرگ ناشی از حوادث مرتبط به بارندگی و سیل را از ۲۶ ژوئن تا کنون گزارش کرده‌اند.

بنا بر اعلام سازمان مدیریت بحران پاکستان، سیل و بارندگی تاکنون به ۷۸۵۰ خانه آسیب رسانده است و بیش از ۶۱۸۰ رأس دام نیز در مناطق روستایی پاکستان تلف شده‌اند.

این درحالی است که دولت محلی ایالت سند درباره ادامه بارش‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب‌های تازه هشدار داده و نهاد‌های امدادی و اجرایی را به آماده‌باش کامل فراخوانده است.

مسئولان این ایالت پاکستان هشدار می‌دهند در صورت گسترش سیل به این منطقه دستکم ۱۶۰۰ روستا در مرحله اول به صورت مستقیم در خطر قرار دارد و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر می‌توانند تحت تاثیر قرار گیرند.