فعال اجتماعی و معلم بازنشسته اشتهاردی با اشاره به اهمیت و نقش تربیت دانش آموزان گفت: مهمترین دغدغه‌های اولیاء دانش‌آموزان مسئله فضای مجازی است؛ کودکان وقت مفید خود را نباید در فضای مجازی صرف کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، سلیمانیان با حضور در شبکه سیمای البرز و برنامه امروز البرز به مناسبت هفته اشتهارد گفت: در یک مدرسه ۴۰۰ نفری، از بیش از ۳۰۰ شهر کشور دانش آموز داریم و این میزان مهاجرپذیری این شهرستان را نشان می‌دهد.

فعال اجتماعی شهرستان اشتهارد و معلم بازنشسته در برنامه امروز البرز افزود: راه اندازی مرکز مشاوره خانواده و حل و رفع دغدغه‌های موجود در عرصه اجتماعی یکی از بهترین بستر‌های برای تقویت بنیه آموزشی دانش آموزان است.

وی با اشاره به اهمیت نقش همراهی مشاوران و دلسوزان در تربیت فرزندان بیان کرد: مشاوره و راهنمایی تربیتی اولیاء برای تربیت و هدایت دانش آموزان یکی از مهمترین شاخص‌هایی است که در جریان اجرای آن می‌توان شاهد تحول برنامه‌های موثر تربیتی باشیم.

سلیمانیان با حضور در شبکه سیمای البرز تصریح کرد: یکی از مهمترین دغدغه‌های اولیاء مسئله فضای مجازی است همواره توصیه‌ام به عنوان معلم این است که با تاخیر و در صورت ضرورت برای فرزندان خود گوشی همراه تهیه کنند.