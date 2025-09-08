جریمه ۱۳۱ میلیارد ریالی متخلف ارزی
مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر از جریمه ۱۳۱ میلیارد ریالی یک شرکت به علت ایفا نکردن تعهدات ارزی خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سیدموسی حسینی بیان کرد: پرونده یک شرکت متخلف برای ایفا نکردن تعهدات ارزی به میزان ۵۶ هزار و ۹۵۵ یورو به ارزش ریالی ۶۵ میلیارد و ۶۴۴ میلیون در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی بوشهر رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه رسیدگیکننده با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و شرکت متخلف را علاوه بر جلوگیری از فعالیت تجاری به مدت یک سال، اعاده عین ارز و پرداخت ۱۳۱ میلیارد و ۲۸۸ میلیون ریال معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز محکوم کرد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر، شعبه همچنین مدیرعامل شرکت را علاوه بر جلوگیری ازفعالیت بازرگانی به مدت ۶ ماه به پرداخت ۱۳۱ میلیارد و ۲۸۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر اضافه کرد: شعبه رسیدگی کننده، متخلفان را در مجموع به پرداخت ۲۶۲ میلیارد و ۵۷۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
حسینی یادآور شد: با گزارش بانک رفاه کارگران، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی بوشهر ارسال شده بود.