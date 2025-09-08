به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت هفته وحدت جشن بزرگ وحدت امت رسول الله با حضوراقشار مختلف مردم. روحانیون شعیه و سنی و سران عشایر و طوایف شهرستان پلدشت در سالن بصیرت این شهرستان برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مراسم جشن اعلام کردند امت اسلامی رمز وحدت خود را در محبت و اطاعت از رسول مهربانی یافته است و پیروی از سیره اخلاقی آن حضرت می‌تواند مانع از اختلاف و تفرقه میان مسلمانان شود.

سخنرانان در این مراسم جشن وحدت با تاکید بر حفظ وحدت و یکپارچگی امت اسلام. اعلام کردند رمز موفقیت و سعادت جامعه اسلامی همان وحدت و دوری از تفرقه و اختلاف می‌باشد.

هفته وحدت فرصتی برای تاکید بر ارزش‌های مشترک مسلمانان از مذاهب مختلف و تقویت وحدت و همدلی میان امت اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان و زنده نگهداشتن پیام پیامبر اسلام است.