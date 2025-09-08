سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با برگزاری نشستی تخصصی، آمادگی خود و شرکت‌های تابعه را برای مواجهه با تحریم‌های اسنپ بک اعلام و راهکار‌های مقابله با این بحران را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این جلسه که محمد آقاجانلو، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، میزبان مدیران عامل و معاونان شرکت‌های بزرگ زنجیره فولاد، آلومینیوم، مس، تهیه و تولید مواد معدنی و مناطق ویژه اقتصادی بود، نقطه نظرات درباره چالش‌های پیش‌رو و راهکار‌های مقابله با این وضعیت ارائه شد.

در این نشست، موضوعات مهمی، چون تأثیر احتمالی اسنپ بک بر صادرات، افزایش هزینه‌های صادرات، مشکلات تامین تجهیزات و راهکار‌های حفظ بازار‌های خارجی مورد بحث قرار گرفت. مدیران نقش همکاری‌های گسترده‌تر بین شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی را در مدیریت این بحران تأکید کردند.

این جلسه نمایانگر آمادگی ایمیدرو و شرکت‌های وابسته برای مواجهه با شرایط تحریمی احتمالی و تلاش برای حفظ پایداری صادرات و تولید در بخش معدن و صنایع معدنی است. همچنین تأکید بر اتخاذ برنامه‌های موثر و هماهنگی دقیق به منظور کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه صورت گرفت.