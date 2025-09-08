پخش زنده
باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران_شمال به طول ۱۵.۵ کیلومتری با حضور پزشکیان رئیسجمهور به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، وزیر راه و شهرسازی از افتتاح باند شرقی ۱۵.۵ کیلومتری منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال با حضور رییس جمهوری خبر داد و تاکید کرد: این پروژه شامل ۱۱.۷ کیلومتر تونل و پلهایی با طراحی مهندسی پیشرفته است که در کنار رعایت ملاحظات زیستمحیطی، تسهیل ترافیک و کاهش مصرف سوخت را به همراه دارد.
فرزانه صادق گفت: این قطعه ۱۵.۵ کیلومتری، شامل حدود ۱۱.۷ کیلومتر تونل و ۱.۳۵ کیلومتر پلهای منحنی با پیچیدهترین دانش مهندسی ساخته شده است. در این مسیر، دل کوه با دقت و احترام کامل به محیط زیست شکافته شده است.
وی افزود: این طرح که به همت کارگران و مهندسان پرتلاش کشور ساخته شده، به تسهیل ترافیک، کاهش مصرف سوخت و ایمنی بیشتر در مسیر سفرهای شمال به تهران کمک شایانی خواهد کرد.
وی گفت: طرح آزادراه تهران-شمال، علاوه بر توسعه زیرساختهای حمل و نقل، زمینه اشتغال بیش از ۲۵۰۰ نفر را فراهم کرده است.
صادق با تقدیر از بنیاد مستضعفان گفت: ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی این طرح طی یک سال گذشته حاصل همت و تلاش این مجموعه بوده است.
وزیر راه و شهرسازی از حضور رئیس جمهوری در مراسم افتتاح این طرح خبر داد و این اتفاق مهم را گامی بزرگ در توسعه حمل و نقل کشور و رفاه مردم دانست.
صادق با اشاره به آغاز سریع عملیات ساخت قطعه ۳ آزادراه تهران-شمال گفت: شروع قطعه ۸ کیلومتری از گلوگاه و سیاه بیشه تا ولی آباد به زودی انجام میشود و تلاش داریم با رعایت ملاحظات زیستمحیطی، مشکلات رفت و آمد مردم روستاها و ییلاقات مجاور را نیز مرتفع کنیم.
باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران ـ شمال به طول ۱۵.۵ کیلومتر حد فاصل دوآب شهرستانک تا دهانه جنوبی تونل البرز با حداکثر شیب طولی ۹ درصد و حداقل شعاع قوس ۳۵۰ متر، شامل احداث ۱۶ رشته تونل و گالری به طول ۱۱۷ کیلومتر است که ۷۵ درصد مسیر از داخل تونلها و گالریها عبور میکند.
منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال به طول ۲۲ کیلومتر است و بخش بزرگ مسیر از داخل ۶۰ رشته تونل به طول مجموع ۳.۶ کیلومتر و ۲۹ دستگاه پل بزرگ عبور میکند. تونلهای سهقلوی البرز، نیز هر کدام به طول ۶.۵ کیلومتر، از مهمترین سازههای این منطقه به شمار میآیند.