خشکسالیهای اخیر، باعث کاهش ۴۰ درصدی دام سبک در شهرستان بردسکن شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی بردسکن در جلسه هماهنگی منطقهای ثبت دام در سامانه پهنهبندی منطقه ۴، گفت: هماکنون در این شهرستان ۱۶۰ هزار رأس دام سبک، چهار هزار و ۵۰۰ رأس دام سنگین و سه هزار و ۵۰۰ نفر شتر وجود دارد.
مهدی مسروری، تنها راه مقابله با چالش خشکسالی و کمبود نهادهها را حرکت به سمت صنعتیسازی دامپروری و کشاورزی ذکر کرد و افزود: سالانه حدود چهار هزار تن جو در این شهرستان تولید میشود و اگر تعاونیهای روستایی فعالتر عمل کنند، بسیاری از مشکلات نهادهها در قالب فعالیتهای شرکتی برطرف خواهد شد و نیازی به دخالت مستقیم دستگاههای دولتی نخواهد بود.
او همچنین با اشاره به ظرفیتهای تولیدی شهرستان گفت: هم اینک ۵۸ واحد مرغداری فعال در بردسکن وجود دارد که با تلاش مرغداران، تأمین گوشت مرغ در شهرستان بدون مشکل انجام میشود.