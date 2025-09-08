به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های لیگ داخلی شهرستان اسدآباد در رده سنی نوجوانان پسر، با یادبود شهید یاسر زیوری و مرحوم محمدرضا فتاحی، در سالن ورزشی شهید زیوری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و با دو دیدار حساس و پرهیجان همراه بود.

در نخستین دیدار، تیم‌های خلیج فارس و آکادمی امین به مصاف یکدیگر رفتند. این بازی نفس‌گیر با عملکرد درخشان بازیکنان آکادمی امین همراه بود و در نهایت این تیم توانست با نتیجه نزدیک ۴۸ بر ۴۵ پیروز میدان شود و جواز حضور در فینال را کسب کند.

در دومین مسابقه، تیم‌های آدراپانا و اتحاد رودرروی هم قرار گرفتند. تیم اتحاد با نمایشی مقتدرانه و انسجام تیمی بالا، موفق شد با نتیجه قاطع ۵۶ بر ۳۸ حریف خود را شکست دهد و به عنوان دومین فینالیست این دوره معرفی شود.

با پایان مرحله نیمه‌نهایی، حالا چشم‌ها به دیدار فینال دوخته شده است؛ جایی که تیم‌های آکادمی امین و اتحاد برای کسب عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها به میدان خواهند رفت.