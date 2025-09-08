ارزش کالاهای قاچاق کشف شده در گمرکات استان کرمانشاه به بیش از یک تریلیارد و ششصد میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه از کشف یک تریلیارد و ۶۵۷ میلیارد و ۹۳۲ میلیون ریال کالای قاچاق در پنج ماهه نخست سالجاری در گمرکات استان کرمانشاه خبر داد.

رضا نیک روش، ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه گفت: ۵۰ فقره پرونده قاچاق کالا در این رابطه تشکیل و ۷۵ متهم به مراجع قانونی معرفی شدند.

رضا نیک روش میزان جریمه تعیین شده برای این تعداد پرونده قاچاق را ۶ تریلیارد و ۴۲۸ میلیارد و ۷۳۲ میلیون ریال عنوان کرد.

وی عمده کالاهای قاچاق در این مدت را گاز ال پی جی، قیر، نفتگاز، ایزوگام، بنزین، تراکتور، قطعات مرغ، خوراک ماهی، قارچ و پلی اتیلن عنوان کرد.