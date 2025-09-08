پخش زنده
مراسم عطرافشانی، گلباران و ادای احترام به مقام شهدای هفدهم شهریور ۵۷ در قطعه ۱۷ بهشت زهرا برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که برخی از مسئولان کشوری، خانوادههای شهدا و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، با اهدای گل به مقام شهدای هفدهم شهریور ادای احترام شد.
هفدهم شهریور ۱۳۵۷، برگ زرّین و ماندگار در دفتر پرشکوه انقلاب اسلامی است؛ روزی که خون پاک فرزندان رشید این ملت، میدان ژاله را به صحن عاشورا بدل ساخت و با فریاد آزادی و ایثار، پایههای لرزان رژیم سفاک پهلوی را درهم کوبید.
قیام جمعۀ خونین هفدهم شهریور در تاریخ به «جمعه سیاه» مشهور است.