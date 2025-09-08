پخش زنده
امروز: -
در حاشیه مراسم افتتاحیه سیونهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی، از مجموعهای از آثار علمی و پژوهشی، رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه مراسم افتتاحیه سیونهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی، با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهوری کشورمان و دیگر مهمانان کنفرانس، از مجموعهای آثار علمی و پژوهشی مجمع تقریب مذاهب اسلامی رونمایی شد.
کتابهای «امام علی (ع) و وحدت اسلامی»، «جامعالاحکام»، «درآمدی بر جریانشناسی مذهبی تونس»، «درآمدی بر جریانشناسی مذهبی عراق» و «چکیده مقالات سیونهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی» از جمله آثاری بودند که در این مراسم معرفی و رونمایی شدند.