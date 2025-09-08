ولیزاده: قهرمانی جهان با لیگ ملتها متفاوت است
مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران، گفت: رقابتهای قهرمانی مردان جهان با لیگ ملتها متفاوت و مسابقات از سطح بالایی برخوردار است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی والیبال ایران امروز (دوشنبه ۱۷ شهریور) یک جلسه تمرین توپی در مانیل داشت. محمد ولیزاده بعد از این تمرین اظهار داشت: تمرین سختی داشتیم و فشار زیادی روی بازیکنان گذاشته شد. در مجموع تمرینات خوبی را پشت سر میگذاریم. فردا هم با تیم اسلوونی دیدار تدارکاتی و دوستانه داریم.
وی با بیان اینکه بازیکنان ایران آمادگی نسبی برای حضور در مسابقات پیدا کردند، تصریح کرد: ملی پوشان در دو روز آینده و در بازیهای تدارکاتی مقابل اسلوونی و آلمان، خودشان را محک میزنند و امیدواریم بهترین عملکرد را داشته باشیم.
مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران درباره مسابقات پیش رو در قهرمانی مردان جهان، گفت: دیدارهای آسانی نخواهیم داشت، چون همه تیمها با تمام قوا وارد میشوند و برای کسب پیروزی به میدان میروند. تیم ایران هم برای کسب پیروزی وارد بازیها میشود و امیدورام بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم.
ولیزاده درباره شرایط خودش هم افزود: خدا را شکر شرایط خوب و رو به رشد دارم، امیدوارم بهترین عملکرد خودم را در این مسابقات داشته باشم. مسابقات سنگینی است و تیمها با تمام یاران خود میآیند. رقابتهای قهرمانی مردان جهان مانند لیگ ملتها نیست، تفاوت دارد و سطح مسابقات بالا است. تلاش میکنیم که بهترین عملکرد را داشته باشیم تا مردم عزیز ایران شاد شوند و مانند همیشه از تیم حمایت کنند.