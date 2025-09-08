پخش زنده
گذر نبوی شیراز همزمان با هفته وحدت با حضور ۶۰ هنرمند از سراسر کشور، فرصت نمایش هنر زنده با محوریت پیامبر اکرم (ص) را برای عموم مردم فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، گذر نبوی به عنوان بخشی از برنامههای جنبی همایش بینالمللی محمد رسولالله، همزمان با هفته وحدت در شیراز در حال برگزاری است.
دبیر همایش بینالمللی محمد پیامبر رحمت گفت: در این رویداد، ۶۰ هنرمند از سراسر کشور به صورت زنده آثار خود را با موضوع پیامبر اکرم (ص) خلق میکنند و علاقهمندان میتوانند فرآیند هنری آنها را از نزدیک مشاهده کنند.
این برنامه تا روز چهارشنبه هر شب از ساعت ۱۹ تا ۲۳ در مقابل آرامگاه حافظیه میزبان هنرمندان و عموم مردم خواهد بود و فضایی فرهنگی و معنوی برای بازدیدکنندگان فراهم میکند.