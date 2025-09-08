دومین جشنواره مردمی نذر کتاب فارس با مشارکت ۴۲۶۹ خیر کتاب‌دوست، ۱۴۸ هزار و ۱۸۶ جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدحسین فیروزی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس، از پایان دومین جشنواره مردمی نذر کتاب خبر داد و گفت: این جشنواره که از ابتدای اسفندماه سال گذشته آغاز شد، تا پایان مردادماه امسال ادامه داشت و در مجموع ۱۴۸ هزار و ۱۸۶ جلد کتاب توسط مردم فارس به کتابخانه‌های عمومی اهدا شد.

وی افزود: در این دوره از جشنواره ۴۲۶۹ نفر از خیران کتاب‌دوست استان مشارکت داشتند و ارزش کتاب‌های اهدایی بیش از ۱۴۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

فیروزی تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره تأمین منابع کتابخانه‌های کودک و نوجوان، سیار و روستایی بود و تمامی منابع پس از آماده‌سازی، در قفسه کتابخانه‌ها قرار گرفته و برای امانت در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس یادآور شد: نخستین دوره این جشنواره در سال ۱۴۰۲ برگزار شد و در آن ۲۰۷ هزار و ۹۷۱ جلد کتاب توسط ۵۶۵۱ نفر به کتابخانه‌های استان اهدا شد.