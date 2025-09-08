آغاز نام نویسی مرحله نخست کاروان های حج عمره خراسان رضوی
نام نویسی مرحله نخست گروه های متقاضی اعزام به حج عمره در مهرماه امسال از ساعت ۱۲ ظهر امروز هفدهم شهریور در خراسان رضوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی حج و زیارت استان خراسان رضوی گفت: پیرو اطلاع رسانی صورت گرفته در اطلاعیه سازمان حج و زیارت، از امروز اطلاعات کاروان های عمره تخصیصی مهر ماه سال جاری در سامانه بارگذاری شده و دارندگان اسناد ودیعه گذاری اولویت یک تا ۳۰۰ می توانند با مراجعه به سامانه حج و زیارت برای ثبت نام خود اقدام کنند.
عباس خداشناس در خصوص مدارک لازم و نحوه ثبت نام در حج عمره امسال اضافه کرد: متقاضیان دارای فیش عمره اعلام شده باید به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی اینجا مراجعه و اطلاعات خود را تکمیل و به روزرسانی کنند.
وی ادامه داد: همچنین متقاضیان باید در صورت همراهی خانواده و بستگان گروه های نهایت سه نفره تشکیل دهند زیرا سقف پرداخت بانک مرکزی ۲ میلیارد ریال است، سپس کاروان مورد نظر خود را انتخاب و وجه را به صورت برخط واریز کنند.
خداشناس گفت: متقاضیان برای ثبت نام باید برای تحویل مدارک شامل گذرنامه داری اعتبار هفت ماه از تاریخ پرواز و سند عمره، به کارگزار (دفتر خدمات زیارتی) مراجعه و سفر خود را قطعی کنند.
وی افزود: متقاضیان می توانند برای مشاهده آخرین اخبار و دستورالعمل های مربوطه به سایت حج و زیارت خراسان رضوی مراجعه کنند.