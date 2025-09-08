به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی حج و زیارت استان خراسان رضوی گفت: پیرو اطلاع‌ رسانی صورت گرفته در اطلاعیه سازمان حج و زیارت، از امروز اطلاعات کاروان‌ های عمره تخصیصی مهر ماه سال‌ جاری در سامانه بارگذاری شده و دارندگان اسناد ودیعه گذاری اولویت یک تا ۳۰۰ می‌ توانند با مراجعه به سامانه حج و زیارت برای ثبت‌ نام خود اقدام کنند.

عباس خداشناس در خصوص مدارک لازم و نحوه ثبت‌ نام در حج عمره امسال اضافه کرد: متقاضیان دارای فیش عمره اعلام شده باید به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی اینجا مراجعه و اطلاعات خود را تکمیل و به‌ روزرسانی کنند.

وی ادامه داد: همچنین متقاضیان باید در صورت همراهی خانواده و بستگان گروه‌ های نهایت سه نفره تشکیل دهند زیرا سقف پرداخت بانک مرکزی ۲ میلیارد ریال است، سپس کاروان مورد نظر خود را انتخاب و وجه را به صورت برخط واریز کنند.

خداشناس گفت: متقاضیان برای ثبت نام باید برای تحویل مدارک شامل گذرنامه داری اعتبار هفت ماه از تاریخ پرواز و سند عمره، به کارگزار (دفتر خدمات زیارتی) مراجعه و سفر خود را قطعی کنند.

وی افزود: متقاضیان می‌ توانند برای مشاهده آخرین اخبار و دستورالعمل‌ های مربوطه به سایت حج و زیارت خراسان رضوی مراجعه کنند.