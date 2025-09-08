پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: بخش خصوصی از حضور در بناهای تاریخی استقبال خوبی کرده است و دولت از سرمایهگذاران این حوزه حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اردبیل، جلیل جباری در بازدید از بناهای تاریخی مرکز شهر اردبیل به همراه فرماندار اردبیل، گفت: در سالهای اخیر بخش خصوصی از حضور در بناهای تاریخی و احیای این بناها استقبال خوبی داشتهاند و دولت از سرمایهگذاران این حوزه حمایت میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: در این راستا بهرهبرداری ۶ مورد از خانهها و حمامهای تاریخی اردبیل به سرمایهگذاران بخش خصوصی واگذار شده و در حال حاضر عملیات مرمت و احیای این خانهها در حال انجام است.
او تاکید کرد: شهر اردبیل به ویژه در بافت تاریخی از ظرفیت خوبی در زمینه بناهای تاریخی برخوردار است و میتوانیم از این بناها پس از احیا با کاربری اقامتی، پذیرایی و خدماتی استفاده کنیم که در توسعه گردشگری بافت تاریخی نیز موثر خواهد بود.
جباری ادامه داد: در بازدید امروز برای احیای بناهای تاریخی، به ویژه جمعه مسجد اردبیل و حمام تاریخی یعقوبیه اعتباراتی جمعا به مبلغ ۸ میلیارد تومان تخصیص داده شد.