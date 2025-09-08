پخش زنده
پس از پیگیریهای فدراسیون کشتی از اتحادیه جهانی کشتی و وزارت امور خارجه، روادید تمامی اعضای کاروان اعزامی ایران به رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ کرواسی صادر شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به بسته بودن سفارت کشور کرواسی در ایران تا هفته دوم مهرماه، فدارسیون کشتی پیگیریهای لازم را از نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی و مسئولان وزارت امور خارجه بعمل آورد. پس از پیگیریهای فدراسیون درب سفارت این کشور صرفا برای ملی پوشان کشتی به جهت اخذ روادید باز شد و نمایندگان کشورمان با حضور در این سفارت امور اداری را به انجام رساندند.
در ادامه پیگیریهای بعمل آمده از سوی فدراسیون، روادید تمامی کشتی گیران و کادر فنی اعزامی کشورمان به رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ کرواسی صادر شد.
رقابتهای کشتی بزرگسالان قهرمانی جهان روزهای ۲۲ تا ۳۰ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار میشود. به همین منظور تیم ملی کشتی آزاد عصر فردا و تیم کشتی فرنگی نیز روز دوشنبه هفته آینده راهی این کشور میشوند.