بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام محمدرضا اسماعیلپور در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت هفته وقف (۱۸ تا ۲۴ شهریور) برگزار شد، گفت: شعار امسال این مناسبت، «وقف یادگار ماندگار» است.
وی بیان کرد: در استان ۵۹۵ وقف متصرفی و ۷۲ وقف غیرمتصرفی در قالب ۴ هزار و ۵۰ سند اجاره به صورت رقبات با نیت خیرخیرین خیراندیش و واقفان وجود دارد که در بیشتر خیرات و مبرات این خیران از خود موقوفاتی به یادگار گذاشتهاند که مردم استان از آن بهرهمند میشوند.
وی عنوان کرد: از سال گذشته تا کنون ۵۰ وقف جدید منفعتی و انتفاعی در استان به ثبت رسیده که بیشتر موقوفات مسجد، دارالقرآن، حسینیه و چند مورد هم موقوفه منفعتی بوده است و بیشتر نیات موقوفات هم اجتماعی و مذهبی است که لازم است واقفان در مواردی، چون ازدواج آسان جوانان، برای عیدغدیر، برای ایام فاطمیه، برای دانش آموزان و دانشجویان کم برخوردار، ساخت بیمارستان، درمانگاه و مدرسه و ایجاد انجمنهای خیریه اجتماعی هم اقدام کنند.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر بااشاره به اینکه براساس سیاستهای دفتر رهبر معظم انقلاب و تاکیدات نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف درچندسال گذشته اقدامات اقتصادی بزرگی درکشور و استان انجام شده است، اظهار کرد: در استان فعالیتهای اقتصادی اوقاف با حضور بخش خصوصی انجام شده که از سال گذشته تا کنون در استان یک هزار میلیارد تومان با بخش خصوصی قرارداد مشارکت منعقد شده و به تصویب نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امورخیریه رسیده است.
وی ادامه داد: این مشارکتها در قالب ساخت و ساز تجاری، مسکونی و هم در قالب کشاورزی و آبزیان است که متولی انجام طرح آبزیان و پرورش ماهی در قفس استان، موقوفات مبین سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است.
حجتالاسلام اسماعیل پور گفت: در یک طرح آبزی پروری بیش از ۵۰ قفس تا کنون نصب شده و ۵ هزار تُن ماهی در قفس داشتهایم که هزینه آن تا کنون افزونبر ۶۳۰ میلیارد تومان بوده و در طرحی دیگر در شهرستان دیر که به تازگی خریداری شده است، ۲۰ میلیارد تومان هزینه و ۴ قفس در این طرح قرار است استفاده شود.
وی عنوان کرد: از طریق اجرای این طرحها ۲۰۰ نفر مستقیم و ۵۰۰ نفر غیرمستقیم مشغول کار شدهاند.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر اضافه کرد: در بخش خدمات اجتماعی هم ۲ پمپ بنزین و پمپ گاز با مشارکت بخش خصوصی در دست ساخت است و شماری از طرحها در هفته دولت به بهره برداری رسید و برخی دیگر هم در هفته وقف به بهره برداری رسیده یا عملیات اجرای آنها آغاز میشود.