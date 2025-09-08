ثبت ۵۰ وقف جدید منفعتی و انتفاعی در بوشهر

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر گفت: در یک‌سال گذشته ۵۰ وقف جدید منفعتی و انتفاعی در استان به ثبت رسیده است که بیشتر موقوفات مسجد، دارالقرآن، حسینیه بوده است.