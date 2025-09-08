به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ؛ رییس ستاد دیه استان گیلان در این نشست گفت: به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز میلاد حضرت رسول قرار است که در کشور ۱۵ هزار زندانی جرائم غیرعمد با شعار «به عشق حضرت رسول می‌بخشم» آزاد شوند، اما سهمیه خاصی برای گیلان در نظر گرفته نشده است.

علیرضا یزدانی افزود: گیلان ۸۴۰ زندانی جرائم غیرعمد ناتوان از پرداخت دیه دارد که اولویت آزادی با زندانیان مادر است.

رییس کل دادگستری گیلان هم در این نشست با اشاره اینکه بازاریان و اصناف همواره در موقعیت‌های اجتماعی پیش قدم بوده‌اند گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه اصناف و بازاریان اتفاقات زیبایی را رقم زدند و با فراهم کردن اقلام مورد نیاز مردم و باز نگه داشتن مغازه‌ها در بدترین شرایط اوضاع را مدیریت کردند.

مجید الهیان افزود: در اصناف باید افرادی به عنوان مشاور باشند تا خیلی از اختلافات مالی در بازار حل و فصل شود و به دادگاه‌ها کشیده نشود.

سال گذشته ۴۵۰ زندانی جرائم غیرعمد ناتوان از پرداخت دیه در گیلان آزاد شدند.