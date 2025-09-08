به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در آستانه سال تحصیلی جدید اردوی طلایه داران فردا ویژه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم عضو انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان در همدان آغاز شد.



مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان گفت: این انجمن به عنوان یک تشگل رسمی فعال در مدارس تلاش می‌کند پرچم انقلاب اسلامی را در مدارس بالا نگه دارد.

زارعی افزود: با توجه به شرایط کشور پس از جنگ، موضوع اصلی این اردو که به مدت ۲ روز در حوزه علمیه فدک همدان برگزار می‌شود ، آماده سازی دانش آموزان به لحاظ محتوایی و مهارتی برای ارائه مطلب و تبیین جنگ ۱۲ روزه و پیروزی ایران اسلامی در این جنگ در مدارس است.