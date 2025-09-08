مهلت ثبت‌نام برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی بدون کنکور برای دوره‌های حضوری و مجازی دانشگاه قرآن و حدیث تا ۱۸ شهریور تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهلت ثبت‌نام برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی بدون کنکور برای دوره‌های حضوری درقم، تهران واحد شهرری درجوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، و مجازی این دانشگاه تا تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۳ تمدید شد.

متقاضیان می‌توانند برای رشته‌های، روانشناسی، علوم قرآن و حدیث، علوم حدیث، فقه و حقوق اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی اقدام کنند.

ثبت‌نام منحصراً از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org انجام می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت راهنمایی، می‌توانید با تلفن‌های راهنمای مندرج در سایت دانشگاه تماس به آدرس qhu.ac.ir مراجعه نمائید.