به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب گفت: در پنج ماهه امسال ۴۴ هزار و ۵۰۰ گردشگر داخلی و خارجی از مجموعه جهانی تخت سلیمان دیدن کرده‌اند.

افراسیاب گراوند افزود: مجموعه تخت سلیمان نگین فیروزه‌ای تاریخی و گردشگری شمال غرب ایران بوده و دارای آثار تاریخی منحصر به فردی از هزاره اول قبل از میلاد تا قرون میانی و متأخر اسلامی است.

گراوند اظهارکرد: مجموعه تخت سلیمان شامل آثار تاریخی تخت سلیمان (آتشکده آذر گشتسب، معبد آناهیتا، تالار ستون دار، ایوان خسرو، برج و بارو و بقایای معماری ایلخانیان)، زندان سلیمان، کوه بلقیس، سنگ اژد‌ها و کوه طویله است.

مجموعه تخت سلیمان در فاصله ۴۰ کیلومتری شمال شرق تکاب واقع شده و در سال ۱۳۸۲ به عنوان چهارمین اثر ایران در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شده است.