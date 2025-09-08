به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا پایان هفته (بویژه بعد از ظهر چهارشنبه)، سرعت وزش باد‌ها در بخش‌های غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی در حد متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: احتمال خیزش گردوخاک‌های محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی گفت : همچنین از اواخر وقت چهارشنبه تا اواسط وقت جمعه جریانات جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان خواهند شد.

تا روز پنجشنبه تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست. شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت امروز نسبتاً مواج است.

در شبانه روز گذشته اهواز و شوش با دمای ۴۷.۳ درجه و ایذه با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۳ درجه و کمینه دمای ۲۷.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.