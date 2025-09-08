به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه حادثه ویژه ساعت ۱۰ صبح به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد گفت: در این حادثه یک دستگاه سمند، یک پژو ۴۰۵ و یک پژو پارس در مسیر بزرگراه ذوب‌آهن، از پل کلیشاد به سمت باغ ابریشم با یکدیگر برخورد کردند.

عباس عابدی افزود: در این حادثه ۱۴ نفر شامل ۸ زن بین ۱۸ تا ۶۰ سال، سه مرد ۴۰ تا ۶۰ سال و سه نوجوان ۱۴ تا ۱۸ سال مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه مصدومان به بیمارستان‌های امام و شفا منتقل شدند، گفت: وضعیت برخی از مصدومان نیازمند پیگیری درمانی دقیق‌تر است.