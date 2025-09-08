معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت:از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه ۹میلیون و ۲۸۷هزارو ۷۴۵ خودرو در جاده های ورودی و خروجی استان تردد داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علی ربانی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: در این مدت ورود ۴ میلیون و ۶۴۵ هزار و ۷۶۹ خودرو در جاده‌های مواصلاتی استان به ثبت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۱ درصد افزایش داشت.

وی افزود: همچنین تردد خروجی وسایل نقلیه از استان نیز ۴ میلیون و ۶۴۱ هزار و ۹۷۶ بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۹۱ درصد افزایش یافته است.

ثبت بیشترین تخلفات رانندگی درجاده صفی آباد_ گراتی

ربانی، کم ترددترین محور در این بازه زمانی را صفی آباد – گراتی و بالعکس و بیشترین درصد تردد وسایل نقلیه سنگین را در محور چمن بید – گرمه و میامی (گرمه) اعلام کرد.

وی ادامه داد: بیشترین سرعت متوسط تردد هم در محور‌های فاروج – قوچان (فاروج) و صفی آباد – گراتی و بیشترین درصد تخلف سرعت غیرمجاز در محور‌های صفی آباد – گراتی و بالعکس و جاجرم – امیر آباد (جاجرم) ثبت شد.

به گفته معاون فنی راهداری استان بیشترین درصد تخلف فاصله غیر مجاز وسایل نقلیه مربوط به محور‌های جنگل گلستان – چمن بید (چشمه خان) و بالعکس و چمن بید – آشخانه (چمن بید) و بالعکس بوده است.

۳میلیون تردد در جاده شیروان به بجنورد

ربانی، بیشترین محور پرتردد استان را شیروان – بجنورد و بالعکس با بیش از ۳ میلیون تردد برشمرد و گفت: بر اساس اطلاعات پلاک‌های ثبت شده در دوربین‌های پلاک خوان در مرداد ماه، ۲۹۷ هزار و ۶۸۱ وسیله نقلیه از خراسان شمالی در سایر استان‌ها مشاهده شده است.

طول راه‌های خراسان شمالی بدون احتساب راه‌های روستایی، هزار و ۳۴۳ کیلومتر است که ۱.۵۴ درصد از راه‌های کشور را به خود اختصاص داده است.

اکنون ۱۶۶ کیلومتر بزرگراه، ۴۳۲ کیلومتر راه اصلی و ۷۴۵ کیلومتر راه فرعی در استان وجود دارد.

طول راه‌های روستایی استان هم چهار هزار و ۶۵۴ کیلومتر است که ۳.۶ درصد از راه‌های روستایی کشور را دارد و در رتبه ۱۳ استان‌های کشور قرار گرفته است.

طول راه‌های شریانی استان هم ۶۳۷ کیلومتر است که ۱.۸ از راه‌های شریانی کشور را به خود اختصاص داده است.

سالانه میلیون‌ها مسافر از خراسان شمالی گذر می‌کنند.