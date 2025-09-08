به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با وجود توافق هشت کشور عضو ائتلاف «اوپک‌پلاس» مبنی بر بازگرداندن تدریجی بخشی از کاهش عرضه داوطلبانه نفت، افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال تشدید تحریم‌ها علیه نفت خام روسیه، سبب شد قیمت نفت روز دوشنبه (۱۷ شهریور) بیش از یک درصد افزایش یابد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۴۵ دقیقه بامداد دوشنبه به‌وقت گرینویچ با ۸۰ سنت یا ۱.۲ درصد افزایش به ۶۶ دلار و ۳۰ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا هم با ۷۵ سنت معادل ۱.۲ درصد افزایش، ۶۲ دلار و ۶۲ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

در پی انتشار گزارشی مبنی بر افت اشتغال در آمریکا و تأثیر منفی آن بر چشم‌انداز تقاضای انرژی، هر دو شاخص نفتی در معامله‌های روز جمعه بیش از ۲ درصد کاهش یافتند. هر دو شاخص هفته گذشته بیش از ۳ درصد کاهش قیمت داشتند.

هشت عضو اوپک‌پلاس در نشست روز یکشنبه (۱۶ شهریور) توافق کردند ۱۳۷ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای را که در آوریل ۲۰۲۳ اعلام شده بود، لغو کنند که این مقدار در مقایسه با ماه‌های گذشته کمتر بود.

اوپک‌پلاس پس از سال‌ها کاهش تولید برای حمایت از بازار نفت، از ماه آوریل تاکنون تولید خود را افزایش داده است، اما آخرین تصمیم اعضای این ائتلاف همزمان با احتمال اشباع عرضه نفت در ماه‌های زمستانی در نیمکره شمالی غافلگیرکننده بود.

تصمیم هشت عضو اوپک‌پلاس برای لغو ۱۳۷ هزار بشکه دیگر از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه بسیار کمتر از افزایش ۵۵۵ هزار بشکه‌ای تولید روزانه اعضا در ماه‌های سپتامبر و اوت و ۴۱۱ هزار بشکه در ماه‌های ژوئیه و ژوئن بود.

ساتورو یوشیدا، تحلیلگر کالا در شرکت راکوتن سکیوریتیز گفت: پس از افزایش کمتر از انتظار تولید روزانه نفت اوپک‌پلاس، خرید افزایش یافت، این در حالی است که کمرنگ شدن چشم‌انداز صلح بین روسیه و اوکراین و پیش‌بینی‌ها مبنی سرازیر نشدن عرضه نفت روسیه به بازار، از قیمت‌ها حمایت کرد.

در همین حال، توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر شرکت فوجیتومی سکیوریتیز با اشاره به اینکه افزایش تولید اوپک‌پلاس از هفته گذشته در نظر گرفته شده بود، گفت: آسودگی‌خاطر از افزایش اندک تولید اوپک‌پلاس و جهش فنی قیمت‌ها پس از کاهش هفته گذشته، از بازار نفت حمایت کرد.

وی افزود: پیش‌بینی‌ها درباره کاهش عرضه به‌دلیل احتمال اعمال تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه روسیه نیز در شرایط بازار تأثیرگذار است.

بانک آمریکایی گلدمن ساکس آخر هفته در یادداشتی پیش‌بینی کرد مازاد عرضه نفت در سال ۲۰۲۶ افزایش اندکی داشته باشد، زیرا رشد عرضه در قاره آمریکا بر کاهش عرضه از سوی روسیه و بالا رفتن تقاضای جهان غلبه می‌کند.

این نهاد همچنین ضمن حفظ پیش‌بینی سال ۲۰۲۵ خود درباره قیمت نفت خام برنت شاخص دریای شمال و نفت خام دابلیوتی‌آی آمریکا، میانگین قیمت این دو شاخص نفتی را در سال ۲۰۲۶ به‌ترتیب ۵۶ و ۵۲ دلار برای هر بشکه در نظر گرفت.