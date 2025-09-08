معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش مازندران از مشارکت بیش از ۱۸۶ هزار دانشآموز ابتدایی استان در جشنواره خلاقیتها و نوآوریهای جابربنحیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ایمان اوانی، معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش استان در مراسم تقدیر از برترینهای مرحله استانی جشنواره جابربنحیان که در دبستان دخترانه فروغ دانش آمل برگزار شد، اعلام کرد: امسال بیش از ۱۸۶ هزار دانشآموز ابتدایی با هدایت ۶۰ هزار و ۴۱۶ معلم راهنما در این جشنواره شرکت کردند و بیش از ۸۵ هزار و ۸۸۵ اثر خلاقانه و نوآورانه در زمینههای مختلف ارائه دادند.
وی افزود: از مجموع آثار ارائهشده در مرحله شهرستانی، پس از داوریهای تخصصی، ۲۵۲ اثر علمی و پژوهشی و ۵۲ اثر فرهنگی هنری از ۷۷۰ دانشآموز با هدایت ۹۶ معلم راهنما به مرحله استانی راه یافتند.
اوانی با اشاره به ارتقای کیفیت طرحها و استقبال گسترده دانشآموزان نسبت به سالهای گذشته، گفت: در نهایت ۵۱ دانشآموز با ۲۲ طرح، شایسته دریافت تندیس ویژه جشنواره شناخته شدند و در مراسمی در آمل مورد تجلیل قرار گرفتند.
وی یادآور شد: امسال برای نخستین بار، مرحله کشوری جشنواره جابربنحیان در استان اردبیل برگزار میشود و پس از اعلام سهمیهها از سوی دبیرخانه کشوری، آثار برتر استان به همراه صاحبان طرحها در این مرحله شرکت خواهند کرد.
مرتضی عسگری، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل نیز در این مراسم گفت: هدف اصلی جشنواره جابربنحیان، تربیت دانشآموزانی پرسشگر، کاوشگر و محقق است که بتوانند برای مسائل زندگی راهحلهای علمی و منطقی بیابند.
وی افزود: امسال حدود ۲ هزار دانشآموز با ارائه بیش از هزار و ۸۴ طرح در محورهای ششگانه جشنواره شامل «طبقهبندی، تحقیق، مدل، نمایش علمی، طراحی ساخت و آزمایش» توانمندیهای فردی و گروهی خود را به نمایش گذاشتند.
عسگری ادامه داد: پس از داوری آثار، ۱۵۹ اثر به مرحله شهرستانی راه یافت و در نهایت ۱۰ اثر برتر جواز حضور در مرحله استانی را کسب کردند.
وی تأکید کرد: طرح جابربنحیان با ایجاد فضای پژوهشی، دانشآموزان را به تفکر علمی، حل مسئله و مشارکت در فعالیتهای تحقیقاتی ترغیب میکند و نقش مهمی در آمادهسازی آنان برای زندگی آینده دارد.