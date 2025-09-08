پخش زنده
رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس گفت: در آیین نامه قبلی، خانوادههایی که فرزند سوم آنها به دنیا میآمد، درصورتی که فرزندان قبلی آن خانواده فوت کرده بودند، از سامانه تخصیص زمین حذف میشدند که این موضوع در آیین نامه جدید اصلاح شد.
امیرحسین بانکی پور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: جلسه کمیته جمعیت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور سه معاونت وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و موضوع تخصیص زمین به خانوادههای مشمول قانون حمایت از جوانی جمعیت مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این نشست، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه دادند. بر اساس این گزارش، تاکنون از مجموع ۶۰ هزار قطعه زمین وعده دادهشده، ۲۰ هزار قطعه آماده واگذاری شده که در هفته دولت و همزمان با سالروز میلاد پیامبر اکرم ارائه میدهند.
رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس گفت: همچنین مقرر شده است که تا دو ماه آینده، ۴۰ هزار قطعه دیگر از اراضی آماده واگذاری شود.
بانکی پور افزود: در حوزه شهرهای جدید نیز اعلام شد از ۸ هزار قطعه زمین شناساییشده، تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ قطعه تخصیص یافته و ۳ هزار قطعه به مرحله عقد قرارداد رسیده است.
این مقام مسئول گفت: یکی دیگر از مصوبات این جلسه اصلاح برخی ایرادات آییننامهای بود؛ از جمله اینکه خانوادههایی که فرزند سوم آنها به دنیا آمده، حتی در صورتی که فرزندان قبلی فوت شده باشند، همچنان مشمول دریافت زمین خواهند شد.
وی همچنین تأکید کرد: در شهرهای جدید یا شهرکهایی که میزان تقاضا بیشتر از ظرفیت بوده است، به جای انصراف اجباری، امکان انتخاب سایر شهرهای جدید برای متقاضیان فراهم شد.