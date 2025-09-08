به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ محمدصادق امیرعشایری فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی کادر درمان در مسیر نوعدوستی و نجات هم نوع بویژه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شرایط کرونا گفت: شهرستان مهاباد با دارا بودن ظرفیت‌هایی همچون قطب درمانی جنوب آذربایجان‌غربی نیاز به توسعه بیشتر در راستای تجهیز و تکمیل زیرساخت‌ها در حوزه آموزش، سلامت و درمان دارد.

محمدامین ولی زاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی هم در ادامه این مراسم بهره برداری از بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی، تکمیل بیمارستان تأمین اجتماعی و توسعه دانشکده علوم پزشکی در مهاباد را از اولویت‌های کاری حوزه بهداشت و درمان برشمرد و گفت: شهرستان مهاباد با توجه به ظرفیت‌هایی که در این حوزه دارد از جمله وجود پزشکان متخصص و مجرب و تأمین نیاز درمانی کسانی که به این شهر سفر می‌کنند، نیازمند احداث بیمارستان خصوصی است که در این خصوص ما از سرمایه گذار یا خیرینی که قصد داشته باشند و در این مسیر خداپسندانه قدم بردارند، حمایت می‌کنیم.

در پایان این مراسم دکتر جمال حلاج زاده به عنوان مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد معرفی و از زحمات دکتر امید صادق امیری قدردانی شد.



