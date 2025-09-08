به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌های سراسر کشور با عنوان «پیشگیری از اعتیاد، طرح تحولی درمان و مبارزه با کشت خشخاش» از صبح امروز در مجتمع فرهنگی شقایق این ستاد آغاز به کار کرده است.

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد گفت: بحث اقتصادی نیز حائز اهمیت است و حاکمیت در این راستا نیز وظیفه دارد.

دادستان کل کشور با اشاره به تحریم‌های دشمن و مضیقه‌های موجود، گفت: با وجود تمام این مضیقه‌ها، خدمات توسط دولت ادامه دارد.

وی با اشاره به تلاش دشمن مبنی بر شکوفا نشدن استعداد‌ها و غفلت‌های موجود داخلی در این رابطه، تصریح کرد: ما نباید اجازه دهیم محصولات ضدفرهنگ دینی دراختیار مردم قرار گیرد.

این مقام عالی قضائی به موضوع نشست امروز و اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر نیز اشاره و تصریح کرد: در بحث اصلاح قانون باید ارزیابی داشته باشیم، من در جلسه با دکتر پزشکیان دو مسئله مهم درباره موادمخدر و سرقت را مطرح کردم.

موحدی‌آزاد ادامه داد: یکی از عوامل این دو معضل قطعاً اقتصادی است، اما عامل دیگر یعنی مبحث فرهنگی حائز اهمیت‌تر است.

وی تأکید کرد: باید آمار دقیق از تعداد معتادان وجود داشته باشد، افرادی که در این رابطه تکرر جرم دارند یا از روی فقر این کار را انجام دادند باید مشخص شوند و حساب افرادی که از روی فقر دست به این کار می‌زنند از حساب قاچاقچیان موادمخدر که دنبال ثروت‌اندوزی هستند. باید جدا باشد.

این مقام عالی قضائی خاطرنشان کرد: در دو مبحث اقتصاد و فرهنگ به منظور پیشگیری از جرم باید فعالیت داشته باشیم.

موحدی‌آزاد ابراز امیدواری کرد تا این معضل توسط نظام حل شود و گفت: اگر دست به دست بدهیم و مردم در این رابطه یاری‌گر ما باشند، قطعاً شاهد پیشرفت‌های بیشتری خواهیم بود.