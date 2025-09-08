به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بیست و سومین اجلاس سالانه هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی معدن ایران با حضور هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ۳۱ استان کشور در روز‌های هفدهم و هجدهم شهریورماه به میزبانی نظام مهندسی معدن ارومیه برگزار می‌شود.

معاونین و مدیران کل وزارت صمت و رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران از شرکت‌کنندگان این اجلاس هستند.

مسائل سازمان‌های نظام مهندسی معدن استان‌ها در این اجلاس جمعبندی و نکته نظرات و پیشنهادات هیات مدیره‌ها جهت اصلاح دستورالعمل‌های مربوطه به وزارت صمت ارائه می‌گردد.

بررسی و اعلام نظر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی معدن استان‌ها و شورای مرکزی نیز در این اجلاس انجام خواهد شد.

این رویداد پس از ۲۰ سال به میزبانی استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه با استقبال بی‌نظیر و حضور ۱۴۵ نفر عضو هئیت مدیره از ۳۱ استان کشور برگزار می‌شود.