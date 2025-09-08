وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با سفیر جمهوری آذربایجان بر لزوم عملیاتی شدن برنامه‌ها و اسناد مبادلات فرهنگی از پیش تنظیم‌شده میان دو کشور، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی در این دیدار گفت: روابط ایران و جمهوری آذربایجان روابط خوبی بوده و در دوران دولت چهاردهم شرایط بهتری هم یافته است؛ دیدار‌های روسای جمهور دو کشور فرصت‌های تازه‌ای برای ارتباطات پیوسته‌تر و گسترده‌تر فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه روابط دو کشور قدیمی و تاریخی است و با گذر زمان نیز پیوند‌ها عمق بیشتری پیدا کرده، افزود: احساس مردم ما و مردم جمهوری آذربایجان به عنوان یک خانواده با مرز‌های جغرافیایی متفاوت است و حافظه مشترک زیادی را با هم ساختیم.

صالحی با تاکید براینکه روابط دولت‌ها در حال حاضر روابط خوبی است، تصریح‌کرد: نگاه دولت چهاردهم روابط گسترده با همه همسایگان و به طور ویژه در زمینه روابط فرهنگی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه وفاق و توسعه جمهوری آذربایجان را وفاق و توسعه عضو خانواده خودمان می‌دانیم، گفت: مسیری که در این یکسال طی کردیم، فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه روابط دو کشور فراهم می‌کند.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های فرهنگی و هنری چشم انداز روشنی را در مسائل فرهنگی و هنری ترسیم کرده است. تفاهمنامه همکاری‌های رسانه‌ای که در سفر رئیس جمهور ایران به جمهوری آذربایجان امضا شد موجب پدید آمدن فرصت‌هایی در حوزه رسانه‌ای شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برنامه‌ها و اسناد مبادلات فرهنگی تنظیم شده است و از اینجا به بعد باید تلاش کنیم تا این اسناد عملیاتی شود؛ مبتنی بر اسناد امضا شده می‌توانیم اقدامات متعدد، متنوع و نتیجه بخشی را داشته باشیم.

وی افزود: برگزاری روز‌ها و هفته‌های فرهنگی فرصت قابل توجهی برای دو کشور محسوب می‌شود و از آن استقبال می‌کنیم در دولت دوازدهم در هفته فرهنگی ایران در آذربایجان حضور یافتم و دوستان جمهوری آذربایجان تدارک خوبی را در میزبانی داشتند.

صالحی تصریح‌کرد: مسیر روابط فرهنگی و غیرفرهنگی گرفتار وقفه‌ای شد، اما به شرایط قبلی بازگشتیم و امیدوار هستیم امکان ارتباطات بیشتر فرهنگی را فراهم کنیم. مراودات فرهنگی زیر بنای روابط سیاسی و اقتصادی است و هرمقدار در مسائل فرهنگی پیشرفت کنیم روابط سیاسی و اقتصادی پایدارتر باقی می‌ماند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در حوزه رسانه اهمیت دارد تصاویر درستی از دو کشور به یکدیگر منتقل کنیم و رسانه‌ها در خدمت روابط بهتر دو کشور باشند. امکان تبادل هنرمندان و رفت و آمد‌ها به دو کشور و برگزاری کلاس‌های آموزشی نیز وجود دارد.

علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در تهران نیز در این دیدار، گفت: ایران در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان جایگاه ویژه‌ای دارد و از اولویت‌های ماست.

رئیس جمهور جمهوری آذربایجان برای روابط با ایران اهمیت ویژه‌ای قائل است و سفر آقای پزشکیان به آذربایجان جایگاه ویژه‌ای را برای روابط دو کشور به وجود آورده است.

سفیر جمهوری آذربایجان در تهران گفت: تاریخ مشترک و اشتراکات زیادی داریم بنابراین باید همبستگی دو کشور را بیشتر افزایش دهیم. در جریان سفر رئیس‌جمهور ایران اسنادی به امضا رسید بنده نیز در آن جلسات شرکت داشتم و توسعه بیشتر روابط بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت.

سفیر جمهوری آذربایجان در تهران با بیان اینکه برگزاری روز‌های فرهنگی که در این ملاقات‌ها به تصویب رسید در دستور کار قرار دارد، تصریح‌کرد: وقفه‌ای در برگزاری هفته‌ها و روز‌های فرهنگی پدیدار شده بود، اما اکنون زمان خوبی برای اجرای آنها به وجود آمده است.

علیزاده با تاکید براینکه برگزاری رویداد‌ها حائز اهمیت است و خواهان حمایت شما هستیم، گفت: آمادگی خود را برای برگزاری روز‌ها و هفته‌های فرهنگی ایران در آذربایجان و روز‌ها و هفته‌های فرهنگی آذربایجان در ایران را اعلام می‌کنیم.