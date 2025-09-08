۱۰۰ درصد زمین‌ های کشاورزی شهرستان مرزی تایباد «حدنگاری» و پلاک‌ های اصلی و فرعی آن مشخص شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تایباد گفت: همه زمین های کشاورزی این شهرستان به مساحت ۸۳ هزار هکتار زمین و در مجموع شامل ۳۸۵ قطعه حدنگاری و ثبت شده است.

رسول طاهری زاده افزود: در همین ارتباط برای همه زمین‌ های کشاورزی تایباد با هر مساحتی که دارای بهره بردار در این بخش باشند، سند مالکیت برای متقاضی صادر می شود.

وی ادامه داد: همچنین از ابتدای اردیبهشت ماه امسال و اجرای طرح تعویض اسناد دفترچه ای به تک برگ، تاکنون ۲ هزار و ۴۰۰ فقره سند مالکیت برای متقاضیان در این شهرستان صادر شده است.

طاهری گفت: بر اساس رصد و پایش های انجام شده هم اکنون حدود هفت هزار و ۷۰۰ فقره سند دفترچه ای در اختیار مالکان واحدهای مسکونی و تجاری تایباد قرار دارد.

وی افزود: اداره ثبت و اسناد و املاک تایباد در بخش صدور سند تک برگی برای مالکان شهری و روستایی رتبه نخست استان خراسان رضوی را دارد.

طاهری با اشاره به اینکه اسناد دفترچه ای فاقد اعتبارند، بیان کرد: برابر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، ارایه هرگونه خدمات از سوی دستگاههای دولتی و مراجع قضایی به اسناد دفترچه ای ممنوع است.

رئیس اداره ثبت و اسناد و املاک تایباد با اشاره به اینکه ۲۷ روستای این شهرستان مشمول طرح سندار کردن واحدهای مسکونی شده اند، گفت: هم اکنون در ۲۳ روستای تایباد طرح سنددار شدن واحدهای مسکونی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مهمترین برنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک است، ادامه داد: از سوم تیرماه سال گذشته قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول لازم الاجرا شده است و در این ارتباط ۱۰۰ درصد بنگاه های مشاوران املاک این شهرستان به سامانه کاتب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجهز شده اند.

طاهری گفت: با همکاری شوراهای اسلامی و دهیاری روستای محسن آباد، اداره اوقاف اسلامی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، برای نخستین‌بار صدور اسناد مالکیت برای ساکنان این روستا از توابع بخش مرکزی تایباد در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

محدوده‌ بندی، حدنگاری یا کاداستر ( Cadastre ) نوعی نقشه‌ برداری ثبتی است که ارزش حقوقی دارد و می‌ توان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد، کاداستر منبع اصلی داده‌ ها در اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین است، نقشه حدنگاری مرزها و مالکیت قطعات زمین را نشان می‌ دهد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.