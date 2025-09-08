پخش زنده
رئیس برنامهریزی و هماهنگی عملیات بندری، دریایی و حملونقل شرکت نفت فلات قاره ایران اعلام کرد: با اجرای طرح کابلگذاری دریایی به طول ۲ کیلومتر میان میدان نفتی نوروز و سکوهای سرچاهی و تأمین برق مورد نیاز این سکوها، تولید نفت این میدان روزانه یکهزار و ۵۰۰ بشکه افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، امیر بغلانی با تأکید بر حساسیت فنی این عملیات گفت: در شرایط معمول، کابلگذاری دریایی نیازمند استفاده از شناورهای مجهز به سامانه موقعیتیابی پویا (Dynamic Positioning) است که با ارتباط مستقیم با ماهواره مسیر حرکت شناور را اصلاح میکنند. با این حال، به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها، استفاده از این سامانهها میسر و مقدور نیست .
وی افزود: به منظور رفع این محدودیت، یک شرکت دانشبنیان داخلی موفق به طراحی دستگاه سیگنالیاب قابل حمل برای دریافت دادههای موقعیت دقیق (DGPS) از ماهواره شد. این دستگاه با اتصال به کنسول سامانه DP شناور، امکان اجرای عملیات کابلگذاری با دقت بالا و بدون انحراف از مسیر تعیینشده را فراهم کرد.
رئیس برنامهریزی و هماهنگی عملیات با بیان اینکه این عملیات برای تأمین برق مورد نیاز راهاندازی پمپهای درونچاهی چند حلقه چاه و افزایش تولید در میدان نوروز انجام شده است، گفت: کابلگذاری در دریا بسیار پرچالش است و به شناور مخصوص کابلگذاری نیاز دارد. افزون بر اینکه تعداد این شناورها در ایران بسیار کم و نرخ و هزینه بهکارگیری آنها نیز بالا است. از سوی دیگر شناور کابلگذار هم باید به سامانه DP مجهز باشد. با توجه به در دسترس نبودن کشتی کابلگذار، تغییرات لازم با نصب قرقره کابل و استفاده از تجهیزات پرتابل سیگنالیاب برای اتصال به سیستم DP روی یک فروند شناور معمولی انجام و پس از دریافت تأییدیههای فنی این عملیات آغاز شد.
بغلانی افزود: DP تجهیزی است که با برقراری ارتباط با ماهواره و دریافت سیگنال از آن به شناور کمک میکند با حداقل میزان خطا در یک خط مستقیم حرکت و از انحراف مسیر جلوگیری کند. از این جهت استفاده از شناور فاقد تجهیز DP، به نقص در محاسبات پروژه منجر میشود و عملیات را دچار اختلال میکند، بنابراین با استفاده از خدمات یک شرکت دانشبنیان داخلی، این تجهیز بهصورت پرتابل روی شناور نصب و سیگنالهای مورد نظر از ماهواره دریافت شد و با کمترین خطا عملیات کابلگذاری با موفقیت به پایان رسید.
گفتنی است، کابلهای برق و تجهیزات ابزار دقیق بین سکوها به دلایل مختلف از جمله گیر کردن لنگر کشتیها و تور ماهیگیران آسیب میبیند و به قطعی برق و از دست رفتن تولید میدان منجر میشود که این موضوع انجام عملیات کابلگذاری برای تأمین برق سکوها و استمرار تولید را بسیار ضروری میکند.