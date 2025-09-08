رزمایش بزرگ توزیع بیش از ۲ هزار بسته لوازمالتحریر در دیر
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر گفت: در چارچوب پویش ملی «ایران عاشورایی»، رزمایش بزرگ توزیع بیش از ۲ هزار بسته لوازمالتحریر در دیر برگزار میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، اکبر پورات از برگزاری رزمایش گسترده توزیع بیش از دو هزار بسته لوازمالتحریر در شهرستان دیر خبر داد و گفت: این رزمایش در راستای پویش ملی «ایران عاشورایی»، روز سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
پورات با اشاره به اهمیت این اقدام، اظهار کرد: رزمایش مذکور با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، خانوادههای معظم شهدا، دانشآموزان و اقشار مختلف مردم در حسینیه عاشقان ثارالله شهرستان دیر برگزار میشود.
وی در ادامه افزود: سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر همواره با رویکرد خدمترسانی مستمر و بیوقفه، در مسیر حمایت از نیازمندان و تحقق مسئولیتهای اجتماعی خود گام برمیدارد و این رزمایش نیز در همین چارچوب برگزار میشود.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر تاکید کرد که این اقدام نمادی از تعهد و همبستگی مردمی در حمایت از خانوادههای نیازمند به ویژه دانشآموزان استان است و سازمان بسیج سازندگی به عنوان نهادی مردمی، نقش تاثیرگذاری در ارتقای رفاه اجتماعی ایفا میکند.