رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه: مرکز نفس شهرستان ساوه با ارائۀ مشاوره و حمایت‌های مالی با کمک خیرین مانع از سقط نوزدان می‌شود.

طرحی برای بازگشت به زندگی جنین‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حسین معصومی اصل گفت: مرکز نفس شهرستان ساوه با ارائۀ مشاوره و حمایت‌های مالی با کمک خیرین مانع از سقط نوزدان می‌شود.

او افزود: سال‌های اخیر بر اساس برنامه ریزی‌ها و اقدامات صورت گرفته مانع از کاهش رشد جمعیت در شهرستان ساوه و زرندیه شده‌ایم.

نعمت الله عزیزی، معاون دانشکده علوم پزشکی ساوه هم گفت: از سال ۱۴۰۲ مرکز نفس در ساوه کار خود را شروع کرده و تاکنون موجب تولد ۳۹ نوزاد شده است.