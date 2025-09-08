رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه: مرکز نفس شهرستان ساوه با ارائۀ مشاوره و حمایتهای مالی با کمک خیرین مانع از سقط نوزدان میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حسین معصومی اصل گفت: مرکز نفس شهرستان ساوه با ارائۀ مشاوره و حمایتهای مالی با کمک خیرین مانع از سقط نوزدان میشود.
او افزود: سالهای اخیر بر اساس برنامه ریزیها و اقدامات صورت گرفته مانع از کاهش رشد جمعیت در شهرستان ساوه و زرندیه شدهایم.
نعمت الله عزیزی، معاون دانشکده علوم پزشکی ساوه هم گفت: از سال ۱۴۰۲ مرکز نفس در ساوه کار خود را شروع کرده و تاکنون موجب تولد ۳۹ نوزاد شده است.