عضو هیئت عامل بانک مسکن از پرداخت اقساط خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به حساب صندوق ملی مسکن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محسن کریمی، عضو هیئت عامل و معاون مالی بانک مسکن، از تسویه و پرداخت اقساط خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به حساب صندوق ملی مسکن خبر داد و این اقدام را بخشی از سیاستهای کلان دولت چهاردهم در حوزه مسکن و تأمین مالی عنوان کرد.
وی با اشاره به تصویب افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن در قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: این افزایش از دو محل واگذاری داراییهای دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی تأمین خواهد شد.
کریمی افزود: آییننامه تاسیس صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات ابلاغ شده و اقدامات اجرایی آن با همکاری شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن آغاز شده است. همچنین دستورالعمل انتشار اوراق مالی اسلامی نیز در حال نهایی شدن است.
وی به برگزاری بهموقع مجمع عمومی سالانه بانک در مردادماه اشاره کرد و آن را از اقدامات مهم در حوزه شفافیت مالی دانست.
کریمی همچنین از اخذ تأییدیه بانک مرکزی درباره نسبت کفایت سرمایه، تدوین آییننامه انتظامبخشی امور شرکتهای زیرمجموعه و برگزاری مجامع عمومی شرکتها تا پایان ۱۴۰۳ خبر داد.
او در ادامه به طرح تأمین مالی زنجیرهای و استفاده از اوراق گام بهعنوان ابزار کاهش فشار نقدینگی واحدهای تولیدی در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: این اوراق به تولیدکنندگان امکان میدهد منابع مالی خود را بدون وابستگی به تسهیلات بانکی و از طریق بازار سرمایه تأمین کنند.
کریمی اضافه کرد: با همکاری شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، مجوز تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری متنوع پیگیری شده که بخشی از آنها به نتیجه رسیدهاند.
وی از دو صندوق زمین و ساختمان بوعلی تهران و آلاله بندر انزلی بهعنوان طرحهای در دست مجوزگیری از بانک مرکزی نام برد.
کریمی در پایان تأکید کرد: این اقدامات با هدف کاهش فشار بر منابع بانکی سنتی، بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه و تسهیل جریان نقدی در زنجیره تولید مسکن در دستور کار بانک مسکن قرار گرفتهاند.