به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکزکرمان، محسن دهقان دادستان کهنوج علت مراجعه این فرد را بنا به گفته مدیر جهاد کشاورزی کهنوج ، اصلاح طرح آبیاری تحت فشار اعلام کرد و افزود: نسبت به ارسال پرونده فرد متوفی ، با قید فوریت به شعبه دادستانی جهت انجام تحقیقات قضایی پیرامون علل و زمینه های وقوع این حادثه سریعا اقدامات لازم صورت گرفته است.

وی ضمن تسلیت به خانواده متوفی خاطرنشان کرد: در صورت اثبات قصور احتمالی و ترک فعل با مقصرین با قاطعیت و جدیت برخورد خواهد شد.

اين مقام قضایی از مردم خواست اخبار را صرفا از مراجع رسمی پیگیری کنند.