به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، بهزاد سالاری، با اشاره به برنامه زمان‌بندی این عملیات گفت: تعمیرات اساسی با توقف واحد تثبیت میعانات گازی قطعه ۸ با توقف سکوی SPD-۷ آغاز شده است.

وی افزود: در این عملیات، ۵۰۰ نیروی تخصصی اورهال و بیش از هزار و ۴۰۰ نیروی رسمی و پیمانکاری به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند.

مدیر پالایشگاه چهارم پارس جنوبی گفت: رعایت کامل استانداردهای ایمنی و انجام ارزیابی‌های دقیق ریسک، از اولویت‌های اصلی این طرح است و برای اطمینان از اجرای صحیح آنها، نشست‌های متعددی پیش از آغاز عملیات برگزار شده است.