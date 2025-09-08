شهردار تبریز گفت: یک کیلومتر از خط دوم قطار شهری ریل‌گذاری شده است و تلاش می کنیم مرحله نخست این خط در دوره فعلی مدیریت شهری به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار با اشاره به سرعت چشمگیر عملیات عمرانی خط دوم متروی تبریز اظهار کرد: با همراهی شورای اسلامی شهر یک کیلومتر از مرحله نخست خط دوم متروی تبریز ریل‌گذاری شده است.

وی گفت: خرید اتوبوس جدید بدون حل مشکلات معیشتی رانندگان مقدور نیست و تعرفه شورای اسلامی شهر کفاف معیشت رانندگان را نمی‌دهد.

شهردار تبریز با اشاره به ورود اتوبوس‌های جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی اعلام کرد: ۱۰۰ دستگاه اتوبوس جدید در دی‌ماه سال جاری به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه و در ادامه ۵۰ دستگاه دیگر وارد ناوگان خواهد شد.

وی اضافه کرد: سیاست گذاری شورای اسلامی شهر در حوزه ترافیک کفاف معیشت رانندگان را نمی‌دهد و نیاز به سیاست جدیدی در این حوزه احساس می‌شود.

شهردار تبریز همچنین با بیان اینکه هوشمندسازی اولویت مدیریت شهری است خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته ۴۰۰ کیلومتر فیبر نوری در سطح شهر اجرا شده است که در کنار آن مرکز مدیریت هوشمند شهری نیز اجرایی شده و در مراحل پایانی است.