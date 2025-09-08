درآیینی به مناسبت هفته تعاون، از تعاونی‌ها برتر استان تجلیل شد در استان البرز هزار و ۱۵۰ تعاونی دربخش‌های کشاورزی، خدماتی، صنعتی، درمانی و دارویی فعالند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز در این مراسم گفت: در حوزه احداث نیروگاه های خورشیدی از توانایی تعاونی ها استفاده کردیم تعاونی های روستایی در ایجاد نیروگاه تجدید پذیر پیش قدم هستند و در تلاشیم که از ظرفیت های مردم درهمه حوزه ها استفاده کنیم.

وی افزود: امروزه تعاون روشی برای حل مسائل اقتصادی با رویکرد اجتماعی است و اشاعه فرهنگ مشارکت و حضور مردم درصحنه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنها زمینه ساز توسعه و شکوفایی ظرفیت هاست و تعاونگران باید با باور به نقش و جایگاه خود در مسیر ایفای رسالت خود گام بردارند.

در این مراسم از ۲۲ تعاونی برتر استان البرز تجلیل شد.



