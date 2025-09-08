به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: هشت هزار و ۴۷۲ سوادآموز در سال‌ جاری در استان شناسایی و جذب شده‌ اند که از این تعداد ۶ هزار و ۲۲۵ نفر پس از طی مراحل مختلف نظارت و بازرسی مورد تایید قرار گرفته اند.

مصطفی عبدی امروز همزمان با روز جهانی سوادآموزی افزود: ۶ هزار و ۲۲۵ نفر نیز در این استان در سال تحصیلی سپری شده، از آموزش‌ های سوادآموزی سه دوره سواد، انتقال و تحکیم سواد بهره‌ مند شده‌ اند.

وی اضافه کرد: از این تعداد هزار و ۳۱۴ نفر در دوره سواد، سه هزار و ۱۰۶ نفر در دوره انتقال و هزار و ۸۰۵ نفر در دوره تحکیم در قالب یک هزار و ۱۱۵ کلاس سوادآموزی با مشارکت ۸۴۹ آموزش دهنده، دوره‌ های لازم را فرا گرفتند و عمده آن‌ ها نیز در امتحانات نهایی شرکت کرده‌ اند.

افزایش نرخ با سوادی در خراسان رضوی

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: میانگین نرخ باسوادی در جمعیت هدف ۱۰ تا ۴۹ سال استان به عنوان جامعه مخاطب معاونت سوادآموزی، هم ا کن ون ۹۸.۷ درصد است که نسبت به سال تحصیلی گذشته حدود یک درصد رشد یافته است.

عبدی با بیان اینکه سواد فقط به معنای خواندن و نوشتن نیست، گفت: یکی از راهبردهای این سازمان توسعه و تعمیق سواد بین بی‌ سوادان و جامعه هدف است که این مهم مورد توجه مسئولان سوادآموزی و آموزش دهندگان قرار گرفته است.

۱۲۰ مرکز یادگیری و یاددهی سواد در خراسان رضوی فعال است.