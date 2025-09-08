ارائه آموزش های سوادآموزی به بیش از ۶ هزار نفر در خراسان رضوی
بیش از هشت هزار سوادآموز از ابتدای امسال تا کنون در خراسان رضوی جذب و بیش از ۶ هزار نفر از آموزش سوادآموزی بهره مند شده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: هشت هزار و ۴۷۲ سوادآموز در سال جاری در استان شناسایی و جذب شده اند که از این تعداد ۶ هزار و ۲۲۵ نفر پس از طی مراحل مختلف نظارت و بازرسی مورد تایید قرار گرفته اند.
مصطفی عبدی امروز همزمان با روز جهانی سوادآموزی افزود: ۶ هزار و ۲۲۵ نفر نیز در این استان در سال تحصیلی سپری شده، از آموزش های سوادآموزی سه دوره سواد، انتقال و تحکیم سواد بهره مند شده اند.
وی اضافه کرد: از این تعداد هزار و ۳۱۴ نفر در دوره سواد، سه هزار و ۱۰۶ نفر در دوره انتقال و هزار و ۸۰۵ نفر در دوره تحکیم در قالب یک هزار و ۱۱۵ کلاس سوادآموزی با مشارکت ۸۴۹ آموزش دهنده، دوره های لازم را فرا گرفتند و عمده آن ها نیز در امتحانات نهایی شرکت کرده اند.
افزایش نرخ با سوادی در خراسان رضوی
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: میانگین نرخ باسوادی در جمعیت هدف ۱۰ تا ۴۹ سال استان به عنوان جامعه مخاطب معاونت سوادآموزی، هم اکنون ۹۸.۷ درصد است که نسبت به سال تحصیلی گذشته حدود یک درصد رشد یافته است.
عبدی با بیان اینکه سواد فقط به معنای خواندن و نوشتن نیست، گفت: یکی از راهبردهای این سازمان توسعه و تعمیق سواد بین بی سوادان و جامعه هدف است که این مهم مورد توجه مسئولان سوادآموزی و آموزش دهندگان قرار گرفته است.
۱۲۰ مرکز یادگیری و یاددهی سواد در خراسان رضوی فعال است.