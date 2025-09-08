مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان گفت: طرح نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسی بین‌شهری با حمایت از تولید داخلی و به شرط اسقاط ناوگان قدیمی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید پرورشی خرم افزود: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بانک عامل منعقد شده، تسهیلات بانکی تا ۶۰ درصد قیمت اتوبوس (حداکثر ۱۵ میلیارد تومان) با نرخ سود ۱۱ درصد و بازپرداخت پنج ساله به متقاضیان تعلق می‌گیرد.

او تصریح کرد: مالکان ناوگان فرسوده باید پس از تحویل اتوبوس جدید، نسبت به اسقاط ناوگان قدیمی اقدام کنند و منافع حاصل از اسقاط به آنان تعلق می‌گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان گفت: اطلاع‌رسانی به تشکل‌های صنفی و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری در استان انجام شده و مالکان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و مشاهده مدل‌ها و قیمت‌ها به شرکت‌های خودروساز معتبر مراجعه کنند.