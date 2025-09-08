به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اکبر نصراللهی سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در تشریح رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی افزود: جلسه امروز با حضور هیئت منصفه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی ترابی گل سفید برگزار شد.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: رسیدگی پرونده با موضوع اتهام اقای شفیعیان، مبنی بر «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» در مطلب منتشر شده در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ با تیتر «ناترازی انرژی و ناتوانی حکمرانی» بود.

نصراللهی افزود: مطلب منتشر شده به نقل از مهران صولتی، در شکایت دادستانی مطرح شده که ناقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مشمول بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات است.

وی گفت: شفیعیان در دفاعیات خود اعلام کرده منبع اصلی خبر انصاف‌نیوز نبود و بر اثر اشتباه خبرنگار بازنشر شد، اما پس از اطلاع، اصلاحات لازم انجام گرفته و فرد مقصر توبیخ و جریمه شده اما سوءنیتی در کار نبوده است.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی افزود: پس از بررسی پرونده و اخذ دفاعیات، هیئت منصفه دادگاه های مطبوعاتی و سیاسی مدیرمسئول پایگاه خبری انصاف‌نیوز را مستحق تخفیف دانست.

نصراللهی گفت: رأی نهایی دادگاه، متعاقباً صادر خواهد شد.