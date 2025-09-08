رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: سیره و سبک شهدا به ما می‌آموزد از مسیر شهدا جدا نشویم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی در یادواره شهدای منطقه ولوپی سوادکوه گفت: سرداران شهیدی مثل کمیل ایمانی اهل این دهستان بود که فرماندهی تخریب لشکر ۲۵ کربلا بودند. این منطقه مزین به شهدای مدافع حرم مثل شهید بلباسی شهید عمادی و شهید برسنجی که در ادامه مسیر شهدای دفاع مقدس اقدام کردند.

وی افزود: یادواره شهدا نام شهدا را زنده نگه می‌دارد سیره و سبک شهدا به ما می‌آموزد و به ما دوباره تلنگری میزند که ما از مسیر شهدا جدا نشویم.

سردار زهرایی تصریح کرد: خدایی نکرده دچار انحراف و یا دچار خطای محاسباتی نشویم. در نبرد تمدنی که اتفاق افتاده در نبرد جبهه حق با استکبار، دشمن از همه ابزار‌های خودش به ویژه به عنوان امپراتوری رسانه استفاده می‌کند که اذهان جوانان مارا در حقیقت دچار واژگونی کند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور بیان کرد: یک پدیده واقعی و حقیقی به نام انقلاب و به نام شهدا دارید که انقلاب آن را باز تولید کرده آن را دشمن می‌خواهد از یک ارزش یک ضد ارزش بسازد.