به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پس از انتخاب «آنا کریستیانا سیائورا» مربی پرتغالی به عنوان سرمربی تیم ملی هندبال بانوان ایران، تارنمای فدراسیون جهانی هندبال در گزارشی به این موضوع پرداخت.

در متن این گزارش آمده است:

«فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران با انتصاب آنا کریستیانا سیائورا، مربی پرتغالی، به عنوان سرمربی، دوران جدیدی را برای تیم ملی زنان خود آغاز کرده است.

سیائورا، ۴۸ ساله، هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی، تجربیات بین‌المللی زیادی را به همراه خود دارد و به عنوان یکی از موفق‌ترین چهره‌های هندبال زنان پرتغال شناخته می‌شود. سیائورا که در ۲۱۵ مسابقه برای تیم ملی پرتغال بازی کرده، دوران حرفه‌ای درخشانی را در سطح باشگاهی با حضور در باشگاه‌های بالونمانو، اتلتیکو گاردس در اسپانیا و AA سائو پدرو دو سول در پرتغال سپری کرده است.

این مربی پرتغالی پس از پایان دوران بازیگری خود، مسئولیت چندین تیم ملی رده سنی جوانان در پرتغال را بر عهده داشته و در عین حال به مدت دو فصل هدایت باشگاه اسپانیایی اتلتیکو گاردس را بر عهده داشته است.

«سیائورا» اکنون اولین دوره مربیگری خود را در خارج از اروپا آغاز می‌کند. او همچنین به عنوان مربی تیم ملی بزرگسالان زنان پاراگوئه در مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس، جایی که این تیم آمریکای جنوبی با مونته‌نگرو، اسلوونی و آلمان بازی کرد، فعالیت کرده است.

سیائورا طبق یک قرارداد دو ساله جدید، به عنوان سرمربی تیم ملی ایران را در مسابقات قهرمانی زنان جهان ۲۰۲۵ هدایت می‌کند، جایی که ایران در گروه B در کنار مجارستان، سوئیس و سنگال رقابت خواهد کرد.

آلمان/هلند ۲۰۲۵ سومین دوره متوالی مسابقات قهرمانی زنان جهان IHF خواهد بود که قرار است ایران پس از اولین حضور خود در سال ۲۰۲۱، در آن حضور داشته باشد.

ایران دو سال بعد، در مسابقات قهرمانی هندبال جهان در سال ۲۰۲۳، در دانمارک/نروژ/سوئد، به این رقابت‌ها بازگشت و در آنجا نیز با کسب مقام سی و یکم، این بار اولین پیروزی خود را در زمین، با نتیجه ۲۸-۲۳، مقابل گرینلند به دست آورد.»