با اجرای طرح نظارت ویژه بازگشایی مدارس در جهرم، ۱۳ واحد صنفی متخلف شناسایی و پرونده تعزیراتی برای آنها تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ابراهیم فیروزی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم، از اجرای طرح نظارت ویژه بازار نوشتافزار، کیف، کفش و پوشاک مدارس خبر داد.
وی افزود: این طرح که از ۱۵ شهریور آغاز شده و تا ۱۵ مهر ادامه دارد، با همکاری اداره صمت و اتاق اصناف در قالب گشتهای مشترک صبح و عصر در سطح شهرستان اجرا میشود.
فیروزی ادامه داد: در نخستین روز اجرای طرح، از ۵۳ واحد صنفی بازدید شد و برای ۱۳ واحد به علت گرانفروشی، درج نکردن قیمت و ارائه نکردن فاکتور، پرونده تعزیراتی تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.
او با اشاره به هدف طرح گفت: این طرح برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده برخی واحدهای صنفی در ایام آغاز سال تحصیلی اجرا میشود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت جهرم از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را با سامانه ۱۲۴ اداره صمت یا شماره ۵۴۴۴۹۰۳۳ اتاق اصناف گزارش دهند.