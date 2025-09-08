تامین مالی طرحهای راهداری استان با منابع ملی
استاندار بوشهر گفت: بر اساس تفاهمنامه منعقد شده با وزارت راه و شهرسازی، منابع مالی طرحهای نیمه تمام راهداری استان از منابع ملی تامین میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در دیدار با رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری کشور بر ضرورت بهسازی جادههای استان بوشهر تاکید کرد و گفت: تفاهم نامه مشارکت در تامین مالی، برای اجرای طرحهای مرتبط با رفع و اصلاح نقاط حادثه خیز و روکش راههای شریانی و کریدوری و روکش راههای اصلی و فرعی روستایی، بهسازی و نگهداری ابنیه فنی و پلها و ماشین آلات و تجهیزات ایمنی منعقد شد.
وی افزود: این تفاهمنامه مشتمل بر ۲۳ طرح نیمه تمام و اولویتدار راهداری استان بوشهر در شهرستانهای مختلف است.
استاندار بوشهر در تشریح جزئیات طرحهای این تفاهمنامه، عنوان کرد: بهسازی محور نمازگاه به تنگ ارم، محور وحدتیه تا سعدآباد، محور دلوار، محمدعامری تا باشی، محور کنگان به عسلویه، محور جم به سیراف، محور آبدان به دوراهک، محور سنا تا شنبه، محور اهرم به کلمه و تعدادی از شریانهای اصلی و فرعی در شهرستانهای استان است.
وی اضافه کرد: تهیه و نصب حفاظ در برخی بزرگراههای استان، ایمن سازی پیچهای حادثه آفرین، ساخت و بهسازی پل درودگاه، لکه گیری و روکش آسفالت برخی راهها و اصلاح تقاطعهای مخاطره آفرین نیز از دیگر بخشهای این تفاهمنامه است.
زارع یادآور شد: مدت زمان اجرای این تفاهم نامه که با اعتباری نزدیکبه هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان با تعهد ۵۰ درصدی سهم طرفین عملیاتی خواهد شد، یک سال تعیین شده است.