همزمان با هفتۀ وحدت، پویش گروهی حفظ سوره مبارکه «مزمل» با هدف ترویج فرهنگ اُنس با قرآن کریم آغاز شد.
این پویش در قالب یک برنامه آموزشی-مسابقهای طراحی شده است که در یک هفته و به صورت گروهی برگزار خواهد شد.
شرکتکنندگان تنها با صرف روزانه ۱۰ دقیقه وقت میتوانند در این طرح قرآنی حضور یافته و در پایان با حفظ کامل سوره «مزمل»، از جوایز ویژه این پویش بهرهمند شوند.
ثبتنام برای حضور در این برنامه تا جمعه ۲۱ شهریور ادامه دارد و آغاز اجرای طرح از ۲۲ شهریور خواهد بود. علاقهمندان میتوانند برای نامنویسی، کلمه «مزمل» را به شناسه کاربری @po_hafezan_vahy در پیام رسان ایتا ارسال کنند.
این پویش به همت مجموعه حافظان وحی برگزار میشود و هدف آن گسترش فرهنگ قرآنی و تشویق نوجوانان و جوانان به حفظ دستهجمعی آیات الهی است.