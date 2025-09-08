پخش زنده
نسخه چهارم نرم افزار جامعه الاحدیث به همت پژوهشگران و فن آوران مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور آماده و رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این نرمافزار رومیزی، مشتمل بر ۱۶۰۰ عنوان کتاب حدیثی و ترجمه و ۴۳۰ هزار حدیث شیعی با امکان ارائه تمام جزئیات است و از طریق درگاه اینترنتی نورسافت در دسترس کاربران قرار گرفته است.
حجت الاسلام محمد حسین بهرامی مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور گفت: محتوای علمی نرمافزار در مدت ۱۲ سال گردآوری شده و برای تدوین آن گروههای فنی، پردازش داده و آمادهسازی اطلاعات در مدت ۳ سال مشغول به فعالیت بودهاند.
وی استفاده از هوش مصنوعی در بازیابی معانی احادیث را از قابلیتهای نسخه چهارم نرمافزار جامع الاحادیث عنوان کرد و افزود: این قابلیت به صورت برخط برای مخاطبانی که به مفاهیم احادیث نیاز دارند، ارائه میشود.
حجت السلام بهرامی افزود: مخاطب این نرمافزار محققان، طلاب و عموم علاقهمندان به علوم حدیثی هستند.
مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور در مراسم رونمایی از این نرمافزار گفت: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، نهاد پیشران و پیشرو در ایجاد دریچههای جدید به افقهای علمی حوزه است و توانسته در سالهای فعالیتش با ارائه دستاوردهای دیجیتال به عمیق شدن فعالیتهای علمی و پژوهشی حوزه کمک کند.
آیت الله علیرضا اعرافی تاسیس انجمن فضای مجازی و هوش مصنوعی و تکمیل سند هوش مصنوعی و حوزه با استفاده از فناوریهای جدید را از اقداماتی دانست که به راهبری نقشه پیشرفت علوم انسانی - اسلامی منجر خواهد شد.